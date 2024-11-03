فيديو- إمام المسجد النبوي يتصدر تريند إكس.. ماذا تعرف عن الشيخ عبدالله القرافي؟

كـتب- علي شبل:

تصدر الشيخ الدكتور عبدالله القرافي، إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تريند منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، حيث تداول العديد من المستخدمين والنشطاء مقاطع مؤثرة من أداء وتلاوة القارئ وإمام الحرم المدني الشريف في صلاتي المغرب والعشاء اليوم الأحد غرة شهر جمادى الأولى للعام 1446هـ.

﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ﴾



لأنهم عبدوا الله وعرفوه، وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة.

-السعدي

مغرب اليوم ١ جماد الأولى ١٤٤٦هـ | الشيخ #عبدالله_القرافي pic.twitter.com/Oom93skvC4 — تلاوات من المسجد النبوي✨ (@madinah2_0) November 3, 2024

تمتاز تلاوات الشيخ عبدالله القرافي بالخشوع والهدوء، كما تميز الشيخ بتلاوته الحجازية الهادئة والخاشعة التي أسرت قلوب المستمعين:

﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُم خَيرُ البَرِيَّةِ﴾



تحبير بديع لسورتي البينة وقريش

لــ الشيخ د. #عبدالله_القرافي 🤍



- مغرب الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ. pic.twitter.com/1GZDDWU8De — تلاوات الحرمين (@Fi582) November 3, 2024

من هو الشيخ عبدالله القرافي؟

يُعد الشيخ عبدالله القرافي واحدًا من أبرز قرّاء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، حيث تميز بصوته العذب وأسلوبه الفريد في تلاوة القرآن الكريم. أسهمت تلاواته في نشر تعاليم الإسلام وإلهام الآلاف من محبي القرآن الكريم حول العالم، ما جعله أحد الشخصيات البارزة في المجتمع الإسلامي.

نبذة عن الشيخ عبدالله القرافي

الشيخ عبدالله بن عبد المحسن القرافي هو قارئ وإمام سعودي، وُلد في مدينة بريدة بمنطقة القصيم عام 1983، ويبلغ من العمر 41 عامًا. تميز الشيخ القرافي بتلاوته الحجازية الهادئة والخاشعة التي أسرت قلوب المستمعين. درس القرآن الكريم على يد كبار العلماء والقراء في المملكة، كما حصل على إجازة في التجويد من الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم المكي الشريف.

السيرة الذاتية للشيخ عبدالله القرافي

الاسم الكامل: عبدالله بن عبد المحسن بن محمد القرافي.

تاريخ الميلاد: 1983 م.

مكان الميلاد: بريدة، القصيم، المملكة العربية السعودية.

العمر: 41 عامًا.

الجنسية: سعودي.

المهنة: قارئ قرآن، إمام مسجد، مدرس.

المسجد الحالي: المسجد النبوي الشريف، المدينة المنورة.

اللقب: شيخ القراء.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)