في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن العالم الأزهري علي محمد المعداوي ترصدها هيئة كبار العلماء

كـتب- علي شبل:

رصدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبرز المعلومات عن الشيخ العالم الأزهري الراحل الشيخ علي محمد المعداوي الشافعي، الذي تُوفِّيَ في مثلِ هذا اليومِ -الثَّالثِ منْ شهرِ نوفمبر عامَ 1949م، المُوافِقِ الحاديَ عشَرَ مِنَ المُحرَّمِ سنةَ 1369هـ.

ووفي النقاط التالية رصدت هيئة كبار العلماء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معلومات مهمة عن العالم الراحل:

- وُلِدَ فضيلتُه في الثَّالثِ والعشرِينَ منْ ربيعٍ الآخِرِ سنةَ 1282هـ، المُوافِقِ العاشرَ منْ سبتمبر 1865م، ببلقاس، التَّابعةِ لمُديريَّةِ الغربيَّةِ، وحفظَ القرآنَ الكريم، ثمَّ التحقَ بالأزهرِ الشَّريفِ، وتتلمذَ على علمائِه، حتَّى نالَ شهادةَ العالِميَّةِ مِنَ الدَّرجةِ الثَّالثةِ عامَ 1322هـ/ 1904م، وكانَ عمرُه في هذا الوقتِ تسعةً وثلاثِينَ عامًا؛ ممَّا يدلُّ على جدِّه ونشاطِه في طلبِ العلمِ معَ كونِه كفيفَ البصرِ.

- اشتغلَ بالتَّدريسِ في الأزهرِ في العامِ نفسِه، وفي عامِ 1922م أصبحَ فضيلتُه مُدرِّسًا في القسمِ الثَّانويِّ بناءً على قرارِ مجلسِ الأزهرِ الأعلَى، ثمَّ درَّسَ في قسمِ التَّخصُّصِ عامَ 1929م، ثمَّ عملَ مُدرِّسًا بكلِّيَّةِ الشَّريعةِ بناءً على قرارِ مجلسِ الأزهرِ الأعلَى عامَ 1932م.

- نالَ الشَّيخُ علي المعداوي عُضويَّةَ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالأمرِ الملكيِّ رَقْمِ (18) الصَّادرِ باسمِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ فاروق الأوَّلِ ملكِ مصرَ، بسراي عابدين في الخامسِ والعشرِينَ منْ ذي الحِجَّةِ 1355هـ، المُوافِقِ الثَّامنَ منْ مارس 1937م.

- حصلَ فضيلتُه على كسوةِ التَّشريفِ مِنَ الدَّرجةِ الأُولَى بالأمرِ الملكيِّ رَقْمِ (15) لسنةِ 1939م، وظلَّ فضيلتُه يواصلُ عطاءَه العلميَّ حتَّى أحيلَ للتَّقاعُدِ، وكانَ عمرُه وقتَئذٍ سبعِينَ عامًا.

ولمْ نقفْ على مُؤلَّفاتٍ علميَّةٍ لفضيلتِه؛ ولعلَّ ذلك راجعٌ لكونِه كفيفَ البصرِ، فكانَ يعتمدُ على الشَّرحِ والتَّدريسِ أكثرَ مِنَ الكتابةِ والتَّأليفِ.

- ظلَّ الشَّيخُ علي محمد المعداوي قائمًا بأمانةِ العلمِ يُؤدِّيها لطُلَّابِه حتَّى وافَتْه المنيَّةُ في الحادي عشَرَ مِنَ المُحرَّمِ سنةَ 1369هـ، المُوافِقِ الثَّالثَ منْ نوفمبر 1949م.

رَحِمَه اللهُ رحمةً واسعةً، وأنزلَه منازلَ الأبرارِ

اقرأ أيضًا:

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح