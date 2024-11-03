موظف حكومي: سرقت 4 آلاف جنيه من الخزنة وأريد إعادتها ماذا افعل؟.. وداعية ينصح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، سؤالًا من متابع يقول:" أنا موظف حكومي وسرقت 4 آلاف جنيه من خزينة العمل، هل لي من توبة؟».

قال الداعية الإسلامي، في رده إن الله من عليك واستشعرت بالذنب وخفت من الحرام، وهذه أعظم درجات التوبة.

واستشهد بقول الله-تعالى-في سورة ال عمران،" وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

وأضاف أبوبكر، خلال لقائه ببرنامج" إني قريب" المذاع على قناة" النهار": أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه للإنسان ما لم يغرر، ولكن بشرط وهو إعادة الأموال المسروقة.

ونصح الداعية السائل الـ 4 آلاف جنيه لازم يرجعوا لخزينة العمل.

وتساءل أروح أبلغ المدير وأفضح نفسي، وجاب على نفسه وقال محدش قال كده، لكن ينفع ترجعهم من سكات ولا من شاف ولا من دري، لو مينفعش اشوف حاجة محتاجها المصلحة وأجيبها، يعني ماكينة تصوير أو ورق أو أي شيء عشان ابرئ ذمتي، مفيش توبة من غير رد المبلغ.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)