الشيخ أبوبكر يحذر من الطلاق الصوري للحصول على المعاش: الطلاق واقع والمال حرام (فيديو)

كـتب- علي شبل:

حذر الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف، من خطورة حالة مجتمعية يقع فيها البعض دون معرفة الحكم الشرعي فيها، وهي مسألة الطلاق الصوري بهدف الحصول على المعاش.

وقال “أبو بكر”، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “إني قريب”، المذاع عبر فضائية “النهار”، إن كل من أقدم على الطلاق الصوري على الأوراق الرسمية فقط فالطلاق هنا واقع ومُلزم، مضيفا: “ربنا في شرعه معندوش حاجة اسمها صوري أو بهزر أو عشان آخد معاش، فلو كانت الطلقة الثالثة فتُحرم على زوجها”.

وأكد العالم بوزارة الأوقاف أن “ما تأخذه المطلقة صوريا من الدولة احتيالا وكذبا وزورا هو مال حرام، فهي بذلك تأكل حراما وتطعم زوجها وأولادها حراما وسُحتا، وكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به”، متابعا: “أعلم أن الغلاء يأكل القوي والضعيف وأن ظروف المعايش صعبة، وقد تُلجأ الناس إلى بعض الاحتيال، لكنه لا يكون في شرع الله ولا المال الحرام”.

وحذر الشيخ أبوبكر كل من تفعل ذلك من أنها تأكل مالا حراما ليس لها حق لها فيه، ويوم القيامة تأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألها كل من كان له حق في هذا المال من قريب أو من بعيد من أعضاء هذه الدولة ويختصمونها بين يدي الله”.