"عوضك على الله".. الشيخ أبو بكر يوضح حكم رد الشبكة عند فسخ الخطبة من طرف الخاطب (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف، حكم الشرع في مسألة رد الشبكة عند فسخ الخطبة، لافتا إلى وجود رأيين في تلك المسألة.

ورد أبوبكر على سؤال تلقاه من متصلة قالت فيه، إن خطيب ابنتها فسخ الخطبة ويُطالب بالشبكة.. فماذا تفعل؟، ليوضح أن هناك رأيين للعلماء في هذه المسألة، أولهما أن الشبكة من حق الخاطب مهما كان التارك أو أسباب الترك، مشيرا إلى أنه لا يميل لهذا الرأي وإنما للرأي الثاني، وهو أنه إذا كان الترك من جهة الخاطب فلا شيء له، وإن كان الترك من جهة المخطوبة فكل شيء للخاطب.

وأضاف “أبو بكر”، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “إني قريب”، المذاع عبر فضائية “النهار”: ”إذا أخذنا بالرأي الأول في ظل ما نعانيه من فساد من الذمم والأخلاق إلا من رحم ربي، فستصبح البيوت مرتعا لكل فاسد ومن لا ضمير ولا خلق له ولا خلاق”.

وختم الداعية الإسلامي: “ما دام هو اللي سايب ومفيش سبب من عندكم خالص ملوش أي شيء خالص ونقوله، شكرا عوضك الله بكل خير”.

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