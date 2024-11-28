"بعمل فيديوهات وأربح منها على الإنترنت.. ده حلال؟".. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

كـتب- علي شبل:

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التربح من قنوات الإنترنت يعد أمرًا جائزًا إذا كان المحتوى الذي يُقدّم على هذه القنوات نافعًا ولا يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك في رده على طفل يدعى حمزة، عن أنه يقوم بعمل فيديوهات ويتربح منها على الإنترنت؟.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أنه إذا كان المحتوى خاليًا من أي محرمات مثل الدعوة إلى الفاحشة أو نشر الإعلانات غير اللائقة، فلا يوجد مانع من التربح منه.

وأشار إلى أن الشخص الذي يرفع المحتوى يجب أن يتحرى الدقة في اختيار المواد التي يعرضها والإعلانات التي يظهرها في فيديوهاته، للتأكد من أنها تتوافق مع القيم الإسلامية ولا تحتوي على ما يضر بالأخلاق أو يتعارض مع الشريعة.

وفيما يخص الطفل حمزة، الذي يسأل عن حكم الأموال التي يحصل عليها من قناته، شدد على أهمية استشارة الوالدين في مثل هذه الأمور، خاصةً في سنه الصغير، لأنهم أقدر على تحديد ما إذا كان المحتوى الذي يقدمه يتوافق مع الشريعة أم لا.

وقال: «من المهم أن يسأل حمزة والديه قبل رفع أي محتوى على قناته، وذلك لأنهما أقدر على تقييم ما إذا كان ما يقدمه حلالًا أم حرامًا».

اقرأ أيضًا:

كيف تؤدى صلاة الاستسقاء؟ وما الدعاء الوارد فيها؟

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر بالمحلات: جائز في حالة واحدة (فيديو)