هل نظر الطبيب إلى عورة المرأة عند الكشف به حرمانية؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في كشف المرأة عند طبيب النساء وانكشاف عورتها أمامه، وهل ذلك يقع في دائرة المباح، أم الممنوع شرعًا.

وكان شلبي تلقى سؤالا ورد له ببرنامج "فتاوى الناس"، عبر فضائية الناس، تقول صاحبته: "ما حكم كشف المرأة عند طبيب رجل، وهل انكشاف عورتها أمامه فيه حرمانية؟"، ليقول أمين الفتوى :" لا يوجد أي حرمانية".

وأضاف شلبي "أن الفقهاء نصوا نصًا صريحًا، فالنظر للمداواة جائز ولا إشكال فيه، مع التزام الطرفين بأن يكون الأمر على قدر الاحتياج، لأن ما أُبيح للضرورة يُقدر بقدره، وبالتالي فإن النظر هنا أبيح للحاجة، فلا يوجد إشكال فيه".

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