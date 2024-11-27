خالد الجندي: اكتشاف الحقائق العلمية أقوى رد على منكرى وجود الله

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإلحاد ينبع من انفعال نفسي وسلوكي، مشيراً إلى أن هذا الانفعال قد يكون نتيجة عدة عوامل مثل العناد، التحجر، الجهل، أو تراكم الذكريات السيئة التي تؤثر على الأشخاص.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن العلم في عصرنا الحديث قد تطور بشكل كبير، وأنه أصبح لدينا القدرة على اكتشاف العديد من الحقائق العلمية التي تدعم وجود الخالق وتثبت عظمته، مضيفا: "في السابق، لم يكن لدينا الأدوات الدقيقة مثل الميكروسكوبات أو مناظير الفلك، ولكن اليوم، يمكننا رؤية المراحل المختلفة لتطور الجنين في بطن أمه، وفهم خصائص الجينات، ومشاهدة الأعاجيب في النباتات والكائنات الدقيقة، ومع ذلك، هناك من يصر على أن هذا التطور الكبير لا يثبت وجود الله، وهذا أمر غير منطقي.

وتابع: العلم الحديث يُظهر لنا من خلال أبحاثه المعجزات التي تكشف عن تصميم دقيق في كل شيء حولنا، من الورقة الصغيرة إلى الحشرة، بل وحتى في حركة الذرات، وعندما نجد أشخاصًا يقولون إنه لا يوجد إله، فذلك يدل على خلل في الفهم والمنطق، وليس على تفكير علمي سليم.