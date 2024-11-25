لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله.. 7 أسرار ومعلومات مهمة عن سورة يس يجب أن تعرفها

كـتب- علي شبل:

لا شك أن القرآن الكريم شفاء وعلاج لما يجده المسلم من أمراض نفسية أو جسدية، وهو كذلك وقاية مما يخافه... كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. {الإسراء:82}، وتتميز سور القرآن الكريم بأن كلها رحمة وهدى وخير، إلا أن سورة يس وردت في فضلها أحاديث كثيرة تكشف أسرارها وقدرها.. وهو ما يكشف مصراوي بعضه في التقرير التالي:

1- أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة

ورد في فضل سورة يس أحاديث كثيرة ضعف أهل العلم أكثرها وحكموا على بعضها بالوضع، ومما ورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له. رواه أبو يعلى.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن حبان في صحيحه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا على موتاكم يس. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

2- لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله

وقال ابن كثير في التفسير: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح.

3- تغفر الذنوب

ورد عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

4- تفرج الكربات

تقول دار الإفتاء إن قراءة سورة "يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله.

5- فضل قراءتها عند الميت

ورد في فضل قراءة سورة يس عند الميت؛ ما ورد عن النبي ﷺ: «اقرأوا سورة يس علي موتاكم» (رواه أحمد وأبو داود).

6- ما مشروعية قراءة "عدية يس" لرد الظلم؟

سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، قائلاً إن هناك اعتقادا خاطئا عند بعض الناس وهو أنه عندما يكون الشخص مظلومًا فيقرأ "عدية يس"، والصواب أنه لا يوجد شيء له أصل شرعي يسمى "عدية يس".

واستند أمين الفتوى في إجابته، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يس لما قرأت له)، قائلاً: فسورة يس نقرأها ثم ندعى الله تعالى أن يرد حقنا أو يعيننا على أمر معين.

7- وقت قراءتها

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، بعض الأوقات المشروع فيها قراءة سورة يس، لفت إليها، في فتوى سابقة، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له».(رواه أبويعلى). وفي لفظٍ آخر: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». (رواه ابن حبان في صحيحه).

وأضاف عاشور أنه يستحب قراءة سورة يس في أي وقت، ويتأكد ذلك عند طلب قضاء الحوائج ولرفع الشدائد والهموم والكروبات، وعند الاحتضار، وبعده، وعند المقابر رجاء المغفرة لأصحابها.

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