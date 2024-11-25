أستاذ بجامعة الأزهر: لا تقل فلان أحسن منى فالله يقسم الأرزاق كلا حسب قدراته

كتب- محمد قادوس:

تحدث الدكتور هانى تمام أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، عن خطورة المقارنات بين الناس وآثارها السلبية عليهم، قائلا:" الله تعالى يقول " وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً"، ولذا فيجب أن أكون على اعتقاد ويقين بأن الله لا يظلم أحد، وعندما يقسم لى رزق معين فهو خاص بى حسب قدراتى وإمكانياتى وطاقاتى وهو المناسب لى وليس لى علاقة بغيرى.

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس"، أن ذلك الرزق فيه خير لي ولا يجب النظر لغيرى، حيث يقول الله تعالى :" وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ".

وأوضح أستاذ الفقه أن كل شخص عليه النظر لرزقه وحاله وإمكانياته وأن الله ميزه بشئ معين عن غيره، فلا يجب أن تنظر لما ميز الله غيرك به وتنسى النعم التى ميزك الله بها عنه، فكل شخص فى فتنة واختبار على النعم التى أعطاها الله له.

ولفت هانى تمام إلى أن النعمة التى ميزك الله بها وأعطاها لك خير ليك وأبقى عند الله من مجرد النظر لنعم الله عند الاخرين.