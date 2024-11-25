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ماذا يفعل من نسي ركنًا من أركان الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

11:17 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

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كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن من نسى ركنا من أركان الصلاة سواء كان كبيرا فى السن أو فى أى مرحلة من مراحل العمل، فعليه أن يأتى بركعة تامة كاملة حتى ولو نسى الركوع فقط أو السجود أو قراءة الفاتحة ويسجد سجدتين سهو قبل إتمام الصلاة قبل التشهد.

وأضافت محمد، خلال استضافتها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس":، أنه إذا نسى المصلى ركعة أو سجدة وتذكرها بعد التسليم من الصلاة، يتم إعادة الصلاة من جديدة لأنه خرج من أفعال الصلاة.

وأوضحت عضو مركز الأزهر أنه إذا نسى الإنسان وغلب على ظنه أنه لم يصلى أحد الفروض فعليه ان يصلى، وإذا شك وهو فى المسجد فعليه إعادة الصلاة.

إيمان محمد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أركان الصلاة
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