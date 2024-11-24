ما حكم بيع الأدوية القديمة في الصيدلية بالسعر الجديد؟.. المفتي السابق يجيب

كـتب- علي شبل:

في ظل ارتفاع أسعار الأدوية يسأل بعض أصحاب الصيدليات عن حكم بيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد، ومدى جواز ذلك شرعًا.

أوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وذلك ردا على سؤال تلقته الإفتاء من رجل يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.

في رده، عبر بوابة الدار الرسمية، أوضح علام أن الواجب على الرجل أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة بتحديد أسعار الدواء، ولا يجوز له شرعًا مخالفةُ تلك التسعيرة؛ لما في ذلك من المخالفة الشرعية والقانونية.

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