هل يجب على الزوج تَحَمُّل نفقة علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يوضح الرأي الشرعي

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في مسألة تحمل الزوج علاج زوجته، وهل يدخل علاجها ضمن النفقة الواجبة عليه شرعًا، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجب على الزوج تَحَمُّل نفقة علاج زوجته؟

وفي رده، قال مستشار فضيلة المفتي: لا شك أن العلاج به قوام الحياة كالطعام والشراب ، وقد يصبر الإنسان على الجوع ولا يصبر على المرض.

وأكد عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مصاريف علاج الزوجة واجبة على الزوج؛ لأن مقصودَ العلاج هو حفظ صحتها ، فالدواء صِنْوُ الغذاء فأخذ حكمه في الوجوب على الزوج ، وهو الـمُفْتَى به.. والله أعلم.

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