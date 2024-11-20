أمين الفتوى: صلة الرحم مهما كانت الظروف سُنة عن النبي وقطعها من أعظم الذنوب

كتب - علي شبل:

شدد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الحفاظ على صلة الأرحام، لافتا إلى أن قطع الرحم يعد من أعظم الذنوب في الإسلام.

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء من أن أي خلاف أو مشكلة عائلية لا يجوز أن يكون سببًا في قطع الصلة بين الأقارب، قائلًا، خلال لقاء ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "حتى وإن كانت هناك خلافات أو مشاكل بين الأفراد بسبب ميراث أو قضايا اجتماعية، يجب على المسلم أن يحافظ على صلة الرحم بشكل دائم، مهما كانت الأسباب".

وأشار العوضي إلى أن وسائل الاتصال الحديثة توفر طرقًا بسيطة لزيارة الأرحام وتواصلهم معًا، حيث يمكن التواصل من خلال مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة عبر الواتساب، حتى في المناسبات مثل رمضان أو الأعياد.

وأضاف: "لا يجب أن نسمح للأحقاد أو الأذى النفسي أن تمنعنا من إتمام صلة الرحم، فالأمر في النهاية يتطلب منا أن نترك الباب مفتوحًا للصلح".

وفي سياق متصل، حذر أمين الفتوى من أن قطع الرحم يعد فسادًا في الأرض، مؤكدًا قول الله تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم"، موضحا أن الله سبحانه وتعالى يبارك في صلة الرحم ويزيد في الرزق، داعيًا المسلمين إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملتهم مع الأهل والقيام بواجب صلة الرحم مهما كانت الظروف.

كما نصح من يعانون من الخلافات مع أقاربهم، بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاهتمام بالابتعاد عن المعاصي والتمسك بالأخلاق الطيبة.

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