أمين الفتوى: الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية غير جائزة شرعًا

كـتب - علي شبل:

كشف الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون أو من خلال الجدران في المنزل أو غيره، قائلًا إنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة».

وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التلفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.

وختم العوضي أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية.

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