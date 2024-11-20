خطيبي "يسبّ الدين" هل أتركه؟.. وأمين الفتوى: افسخي الخطبة في هذه الحالة (فيديو)

كـتب- علي شبل:

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من فتاة تشعر بعدم الارتياح تجاه خطيبها بسبب سلوكه، مشيرة إلى أنه أحيانا ما يتلفظ بـ"سب الدين"، ما يجعلها تفكر في فسخ الخطوبة.. فماذا تفعل؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس، أن قرار فسخ الخطوبة لا ينبغي أن يُتخذ بناءً على موقف واحد فقط، بل يجب النظر إلى سلوك الخطيب بشكل شامل خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أن هذه الفترة تُعد فرصة لتقييم جوانب متعددة في شخصية الخطيب، مثل التزامه بالصلاة، معاملته لوالديه، احترامه لعائلة المخطوبة، نجاحه في حياته المهنية، واستقراره المالي.

وأشار إلى أن الخطوبة في الإسلام ليست مجرد مرحلة تمهيدية للزواج، بل هي فترة اختبار تُظهر كيفية تصرف الخطيب في مختلف الظروف، مثل علاقته بأسرته وأصدقائه، وطريقة تعامله مع الغضب والمواقف الصعبة، وأضاف أنه في حال وجود مواقف سلبية، يجب البحث عن سبل لمعالجتها وتوجيه الخطيب وتنبيهه إلى تصرفاته.

وأكد عبدالسميع أنه إذا كان الخطيب لا يصلي، ولا يعامل أهله بشكل جيد، ولديه سلوكيات سيئة، فهذا يُعد مؤشرًا على أنه ليس الشخص المناسب، ويمكن حينها فسخ الخطوبة دون تردد، أما إذا كان يتمتع بصفات إيجابية، مثل احترام والديه، الصدق، الاحترام، ورغبة في التغيير، فقد يستحق فرصة أخرى.

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