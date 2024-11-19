هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وهي كاشفة شعرها؟.. مجدي عاشور يجيب

كـتب- علي شبل:

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في البيت وفي خارج الصلاة ، وهي كاشفة شعرها؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال عاشور: نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو من المصحف من غير أن تغطي شعرها؛ لأن تغطية الرأس بالنسبة للمرأة شرط في صحة الصلاة، وليست شرطًا للقراءة خارج الصلاة والمرأة في بيتها.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا