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فتوى بباكستان تحرم الـ"VPN": استخدام الشبكات الخاصة للوصول للمحتوى المحظور حرام شرعًا

07:37 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

فتوى بباكستان تحرم الـ''VPN''

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كتب - علي شبل:

أعلنت أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت "في بي إن" مخالف للشريعة الإسلامية.

وأوضح مجلس الفكر الإسلامي أن "التكنولوجيا تستخدم في باكستان للوصول إلى المحتوى المحظور، إن استخدام الإنترنت أو البرامج التي تتيح الوصول إلى أمور غير أخلاقية أو غير قانونية محرم شرعا".

وأضاف رئيس المجلس راغب نعيمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية: "إن استخدام شبكات في بي إن للوصول إلى المحتوى المحظور أو غير القانوني مخالف للمعايير الإسلامية والاجتماعية، وبالتالي فإن استخدامها غير مقبول بموجب الشريعة الإسلامية".

وأوضح: "استخدام VPN غير القانونية في باكستان يشكل جريمة، فهي تندرج تحت بند التحريض على الإثم".

وجاء البيان في الوقت الذي تفرض فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".

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باكستان المحتوى المحظور استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة الشريعة الإسلامية مجلس الفكر الإسلامي الأمن السيبراني VPN
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