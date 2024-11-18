صاحب العمل لا يعطنى حقى هل يجوز أخذ مال دون علمه؟.. الدكتور عاصم عبد القادر يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور عاصم عبد القادر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ردا على سؤال حول أن صاحب العمل لا يعطني حقي كاملا، فهل يحق لي أخذ مال دون علمه: إن الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل هو حق للعامل يجب على صاحب العمل دفعه بالكامل دون نقصان، لافتا إلى أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى: "إذا شعر العامل أنه لا يأخذ حقه كاملا من دون نقصان، أو يحتاج إلى زيادة راتبه، أو إذا لم يعطِ صاحب العمل الأجر كاملاً، فلا يجوز للعامل أن يأخذ باقي أجره دون علم صاحب العمل؛ فالحلال لا يطلب بطريق حرام، ولا يجوز معالجة الخطأ بخطأ آخر، وإذا حدث ذلك كان من باب التعدي على حقوق الغير، بل على العامل أن يلجأ لأخذ حقه من خلال طرق قانونية سليمة".

وأوضح الدكتور عاصم عبد القادر أن الشريعة الإسلامية تشدد على احترام حقوق الآخرين، ومن بينها حقوق العمال نظير أعمالهم، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: 'وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ'، في إشارة إلى عدم بخس الناس وغمط حقوقهم سواء كانت مادية كدفع الأجور كاملة وفي وقتها أم معنوية كتعمد إيذائهم نفسيا.

وأشار إلى أن العامل يمكنه التوجه إلى صاحب العمل بطلب حقه أو رفع الأمر إلى الجهات المعنية في حال تعذر الحصول على حقوقه، بدلاً من أخذ الأجر دون علمه".

وشدد على أهمية الحفاظ على الشفافية والأمانة في المعاملات التجارية واحترام ما تم الاتفاق عليه، فالأجر حق مشروع مقابل عمل معين وعلى كلا الطرفين احترام ما يتم الاتفاق عليه.