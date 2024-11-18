الشيخ أحمد خليل للحلاقين: القزع حرام ونهى عنه سيدنا النبي

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن حلق الشعر بطريقة القزع، وهي الحلاقة التي يتم فيها حلق بعض أجزاء الشعر وترك البعض الآخر، محرم في الإسلام ويُعد من العادات التي تخرج عن الإطار الصحيح للمعايير الشرعي".

وأوضح خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن "النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في حديثه الشريف،فعن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما: (أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن القَزَعِ) قال: قلتُ لنافعٍ: وما القَزَعُ؟ قال: يُحلَقُ بَعضُ رأسِ الصَّبيِّ، ويُترَكُ بَعضٌ ، وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: (أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى صَبيًّا قد حُلِقَ بَعضُ شَعرِه وتُرِكَ بَعضُه، فنهى عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أو اترُكوه كُلَّه) ".

وأوصى الحلاقين بتجنب هذه العادة واتباع الطرق المعتادة في الحلاقة التي لا تضر بالشكل أو المظهر، مؤكدًا على ضرورة توعية الشباب بخطورة هذه الممارسات ودورهم في الحفاظ على جمالهم في إطار منضبط يلتزم بتعاليم الإسلام.

وشدد على أهمية استشارة أهل العلم فيما يتعلق بتفسير أي أمر شرعي، لضمان الالتزام بالحدود الشرعية في حياتنا اليومية.