مدمن وعاوز ارجع لربنا؟.. والدكتورة هبة عوف تجيب

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن باب التوبة مفتوح أمام كل من أُبتلي بالإدمان ويريد العودة إلى الله، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا إذا صدقت التوبة وكان العبد نادمًا على ما فات وعازمًا على عدم العودة.

واستشهدت أستاذ التفسير، خلال تصريحات خاصة لمصراوى. بقول الله تعالى: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ"، لافتة إلى ضرورة أن يقوم بالصلاة ما دام تاب ويحاول الخلاص من آثار الإدمان، فالصلاة ستعينه على سلامة القلب، والتوقف عن الفحشاء والمنكر.

وأكدت أنه في حالة عدم الاتزان الكامل، يُفضل أن ينتظر الإنسان حتى يعود إلى وعيه لأداء الصلاة بقدرٍ من الخشوع، موضحة أن المسلم إذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يؤدي الصلاة بقدر استطاعته؛ امتثالًا لقول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

واختتمت هبه تصريحها بدعوة كل من يريد التوبة إلى التوجه لمراكز علاجية تساعده على التخلص من الإدمان، والإكثار من الدعاء وذكر الله والاستغفار، مستشهدة بقول الله تعالى: "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، سائلة الله أن يوفق كل تائب ويهديه إلى الطريق المستقيم.