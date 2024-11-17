عالم أزهري يوضح" معنى الفلق التي وردت في قول الله تعالى" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الاسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه ما معنى الفلق؟ في قوله تعالى" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" ومن هم شر ما خلق.. وهل خلق الله-تعالى-شرًا؟

في رد، قال العالم بالأزهر إن الفلق يكون معاه الإصباح والصبح إذا حل بنوره وضوئه، وقيل إنه أعم من ذلك ليشمل الحب والنوى، ناصحًا العبد المؤمن بأن يستعيذ بالله الذي فلق الإصباح.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: معنى" من شر ما خلق" فالله-سبحانه وتعالى-لم يخلق شرًا، ولكن هذا يكون من شر هذه الأنفس وما جبلت عليه من شرور داخلها، وهذا ليس من النفس، وإنما من شر النفس فالله-سبحانه وتعالى-لم يخلق نفسًا شريرة، وإنما النفس فيها الصالح وفيها الطالح، فيها الخير وفيها الشر.

وأوضح العالم الأزهري أن الله-سبحانه وتعالى-يأمرنا أن نستعيذ من شر هذه الأنفس سواء من الإنس أو من الجن أو من الشياطين أو من الحيوان أو من أي نفس فيها طبيعة شريرة فالله-سبحانه وتعالى-يأمرنا أن نستعيذ به من شر كل هذه الشرور.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح