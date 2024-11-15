صوت يريح القلب وتلاوة تقربك من المعاني.. موهبة طفل أزهري تثير الإعجاب (فيديو)

كتب - علي شبل:

"إذا سمعتموه يقرأ، حسبتموه يخشى الله عز وجل وأعانكم صوته على تدبر الآيات بجماله وتأثيره على القلوب أسأل الله تعالى أن يحفظه ويبارك فيه".. بهذه الكلمات نشر الدكتور ابواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مقطع فيديو لإحدى المواهب الأزهري من حفظة القرآن الكريم.

وكتب سلامة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: صوت يريح القلب وتلاوة تقربك من المعاني مع الطفل محمد محمود رفعت ابن الأزهر الشريف في مدينة المنصورة التابع لمنطقة الدقهلية الأزهري.

واستشهد سلامة بما ورد عن البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا» [أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث البراء بن عازب]

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