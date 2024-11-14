خالد الجندى: حواء لم تخرج آدم من الجنة وهذا خطأ شائع

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول قصة خروج سيدنا آدم عليه السلام، من الجنة، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا سائدًا بين الناس أن خروج آدم من الجنة كان بسبب أكل تفاحة من الشجرة، وأنه لولا ذلك لما كنا في الدنيا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن خروج آدم من الجنة كان قدرًا من الله مكتوبًا منذ الأزل، وأن هذا الأمر يتعلق بالجنة التي كان فيها آدم، وليس جنة الآخرة التي لن يخرج منها أحد بعد دخولها.

وأشار إلى خطأ شائع آخر وهو إلقاء اللوم على السيدة حواء في إخراج آدم من الجنة، موضحًا أن القرآن الكريم لم يذكر ذلك، بل ركز اللوم على سيدنا آدم فقط، حيث قال تعالى: "وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى".