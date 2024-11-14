تبدأ غداً الجمعة.. موعد الأيام البيض في جمادى الأولى وسبب تسميتها وحكم صيامها

كـتب- علي شبل:

ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

ومع اقتراب شهر جمادى الأولى المبارك من الانتصاف يبحث الكثير عن موعد الأيام البيض في شهر شوال للعام 1446.

موعد الأيام البيض في شهر جمادى الأولى :

- الجمعة 13 جمادى الأولى (أول أيام البيض) الموافق 15/11/2024

- السبت 14 جمادى الأولى (ثاني أيام البيض) الموافق 16/11/2024

- الأحد 15 جمادى الأولى ( ثالث أيام البيض ) الموافق 17/11/2024

ويمكن إتباعها بصيام يوم الاثنين 16 جمادى الأولى (وهو صيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد الأيام التي ترفع فيها الأعمال) وهو الموافق 18/11/2024

لماذا سميت الأيام البيض؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

سبب تسمية شهر جمادى الأولى

وسبب تسميته بشهر حمادى، سبق أن أوضحه خبير الفلك والمناخ السعودي الدكتور خالد الزعاق، وهو أن شهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية.

وأضاف الزعاق عبر حسابه بمنصة إكس: أن جمادى الأولى هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، والسنة الهجرية هي سنة قمرية أي أنها تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

وتابع: "القمر نشاهده بالعين المجردة 28 يوماً ويختفي ليلتين والشهور الهجرية 29 أو 30 يومًا وشهر جمادى الأولى سُمي بهذا الاسم لأن المياه كانت تتجمد فيه بوقت التسمية، أما الآن فشهر جمادى الأولى يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة".

وختم بقوله: شهر جمادي الأولى لهذه السنة إذا نزل فيه مطر فإن السنة تبشر بربيع مزدهر لأنه داخل في حيز الوسم ومطر الوسم مبروك حتى لو كان خفيف.

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