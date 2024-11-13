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فيديو- طفل أزهري يرتل القرآن بوقار وحضور قلب يذهل الشيوخ والعلماء

08:17 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

مشيخة الازهر الشريف

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كـتب- علي شبل:

وثق مقطع فيديو مبهج إحدى المواهب الأزهرية لطفل يدعى "أويس بدر جميل"، يدرس بأحد معاهد المنصورة، ظهر يرتل القرآن الكريم بصوت ملائكي بديع أثار إعجاب عدد من مشايخ الأزهر الشريف.

نشر مقطع الفيديو، الذي حصد العديد من التعليقات والمشاركات، الدكتور ابواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يترتل بوقار وحضور قلب.. والشيوخ يستمعون إليه في شغف، بارك الله فيه وفي والديه، ابن المنصورة الأزهري (أويس بدر جميل)".

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الطفل الأزهرى أويس بدر جميل القرآن الكريم مشايخ الأزهر الشريف المواهب الأزهرية
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