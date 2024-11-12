الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا: هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا، وهل تجب إعادة الصلاة في تلك الحالة للمأمومين أم يعيدها الإمام فقط.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يلزم الإمام إعادة الصلاة دون سائر المأمومين إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية.

واستشهدت اللجنة، في فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ" متفقٌ عليه.

وأضافت: ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية.

ونبهت لجنة الفتوى إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.

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