بالفيديو| أمين الفتوى: الرزق ليس معيارًا لرضا الله عن الإنسان وربطه بالطاعة أو المعصية غير دقيق

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مدى صحة اعتقاد البعض بأن سعة الرزق ترتبط برضا الله عن العبد، أو ترتبط بالعباجة وكثرة الطاعات، موضحًا أن هذا الموضوع يرتبط بفهمنا المحدود للأمور الدنيوية، مشيرًا إلى أن الربط بين معصية الله وسعة الرزق، أو بين طاعة الله وضيق الرزق، ليس دقيقًا لأن حكمة الله أوسع وأعمق مما ندرك.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إلى أن الله قد يختبر الإنسان بتقليل الرزق ليرى مدى صبره وشكره، بينما قد يمنح العاصي رزقًا واسعًا ليُمهله ويختبره، مؤكدًا أن ما نراه في الدنيا ليس مقياسًا نهائيًا لرضا الله، فقد يُكرم الله العاصي بمال وفير في الدنيا ولكنه يعاقب في الآخرة، بينما قد يُبتلى الطائع بشدة أو ضيق في الرزق كاختبار لصبره وإيمانه.

وأوضح فخر أن توسع الرزق في الدنيا لا يعني بالضرورة رضا الله عن الشخص، وأن الخيرات الحقيقية هي ما يحصل عليه الإنسان في الآخرة، كما أكد أن الحياة الحقيقية هى في الآخرة، وأن الدنيا زائلة، داعيًا إلى التحلي بالبصيرة والابتعاد عن النظرة الضيقة لما يحدث في الدنيا.

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