هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

كـتب- علي شبل:

هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليكشف عن الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك في الوقت الذي لا يشغل المسلم عن واجب الصلاة المكتوبة، حفاظًا على ترتيب الأذكار وحقوق الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "لا مانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، بما في ذلك أثناء الصلاة، ولكن الأفضل والأولى أن لا يشغل المسلم نفسه عن الصلاة المكتوبة بأي أمر آخر".

وأضاف فخر: "أنه من الأفضل أن نركز في صلاتنا على الأذكار التي وردت فيها، مثل الفاتحة والسورة، ولا يجب أن نضيف إليها صلوات أو أذكارا قد تلهينا عن الخشوع في الصلاة".

وتابع: "بإمكاننا أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وندعو له بالصلاة عليه في قلوبنا أثناء الصلاة، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، ويمكن للمسلم أن يخصص وقتًا بعد الصلاة لصلاة الله وسلامه على النبي، وهذا سيكون أفضل وأولى".

حكم الصلاة على النبي بغير الوارد من الصيغ

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيغ لم ترد في السنة المطهرة ولا عن الصحابة الكرام.. وهل هي جائزة شرعًا ام تدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة بكل صيغة واردة كانت أو غير واردة أو من المجربات؛ ما دامت لائقة بمقامه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضحت اللجنة أنه لا الْتفات إلى ما يثيره البعض من بدعية هذه الصيغ؛ فالأمر الإلهي بالصلاة والسلام على الجناب النبوي يتضمَّن الاعتناءَ بإظهار شرفه، وتعظيم شانه، ورفعة مقامه وعلو مكانه؛ قال تعالى: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: 9]، كما أنَّ السنة النبوية قد جاءت بالأمر بإحسان الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «إِنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ»، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ". والله سبحانه وتعالى أعلم.

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