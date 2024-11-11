ما حكم إجراء عملية تجميل للأنف بسبب حادث؟.. والمفتي نظير عياد: جائز بشرط

كتب - علي شبل:

ما حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث؟ فهل يجوز لي عمل العملية؟ وهل يكون ذلك تغييرًا لخلق الله؟.. سؤال من سيدة تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الاستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، أكد فضيلة المفتى أنه لا مانع شرعًا من إجراء جراحة تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث وما تدعو إليه الحاجة من جراحات أخرى إذا نصح الطبيب المختصُّ بها.

وأضاف عياد في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن ذلك بشرط أن تقتصر على إعادة الأنف إلى ما كان عليه دون زيادة على ذلك، ولا يدخل هذا في تغيير خلق الله، بل يدخل في باب الطبِّ والعلاجِ لما أصابها بسبب الحادث الذي وقع لها.

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