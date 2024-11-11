مجدي عاشور يوضح حكم الغفلة والسرحان أثناء الصلاة: قد يضيع الثواب في هذه الحالة

كـتب- علي شبل:

حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من السرحان والغفلة أثناء الصلاة، واضعا روشتة للتخلص من تلك الحالة التي قد تؤثر في صحة الصلاة.

وفي رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل الغفلة والسَّرَحان حرام؟ وكيف أتلاشى ذلك الأمر؟، أجاب عاشور موضحا أن الخشوع ليس ركنًا أو شَرطًا في صحة الصلاة، ولكنه سِرُّ قَبولها وهو المراد في إقامتها.

وأضاف عاشور، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الله تعالى مدح المتحققين به فقال سبحانه: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ). وعدم الخشوع وإن لم يكن حرامًا فِقْهًا، إلا أنه قد يُضَيِّعُ ثَوابَ الصلاةِ لو اسْتَرْسَلَ فيه المُصَلِّي.

ونصح أمين عام الفتوى: نتلاشى هذا الأمر بمعرفة وإدراك أهمية الصلاة ، وبأنه ليس لك من ثوابٍ لصلاتك إلا بقدر ما تَعْقِلُ وتَخْشَعُ فيها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.

ولتحقيق الخشوع- يختم عاشور- فَعَلَى المُصَلِّي أنْ يَقْرَأَ القُرآنَ الذي في الصلاة بِتَأَنٍّ وعَلَى مَهَلٍ مع إعطاءِ الحروفِ حقوقَها في مَخَارِجِهَا وضَبْطِها، وكذلك يفعل في الذكر الموجود في الصلاة.. والله أعلم

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