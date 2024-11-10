ما حكم الحاسد في الشرع وكيف نحتمي من عينه؟.. تعرف على نصيحة مجدي عاشور

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان دقيقة فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى، رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم الحاسد في الشرع؟ وكيف نحتمي من عينه؟

وفي رده، أوضح عاشور أن الحسد صفة مذمومة وذنب كبير، وقد بيّن القرآنُ الكريم أنه شَرٌّ، فقال تعالى (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).. وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحِكْمَتِهِ في خَلْقِه ، قال عز وجل (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) .

واضاف مستشار فضيلة المفتي أن الحاسد آثم شرعًا، وإثمه على قدر اعتراضه على قضاء ربه سبحانه، وعلى قدر أذاه لمن حَسَدَهُ، وعليه أن يتيقن أن قضاء الله نافذٌ، وأن حسده لن يجلب له خيرا؛ بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم؛ فليتقِ الله ولْيَرْضَ بقضائه، ويُكْثِر مِن قوله تعالى: (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

ونصح عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه على الإنسان عموما حتى ولو كان محسُودًا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحًا ومساءً، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ" فمَن واظَب على ذلك يُحْفَظ بإذن الله.. والله أعلم

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