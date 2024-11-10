ما علاقة روح الإنسان بقبره بعد الممات؟.. على جمعة يُوضح

كتب- محمد قادوس:

كشف فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عن علاقة روح الإنسان بقبره بعد الممات، قائلًا عندما تصعد الروح إلى البرزخ، فإن البرزخ له قوانين تختلف عن قوانين الدنيا، نحن نعيش على الأرض ويوجد ما يسمى بالجاذبية والسرعة والكتلة، لكن البرزخ عالم آخر، وإدراكاته مبينة على قوانين أخرى.

وأضاف جمعة، خلال تقديمه برنامج "نور الدين" المذاع عبر قناة" الناس": نحن على سبيل المثال نكون في القاهرة ونرى ما يحدث في واشنطن في نفس اللحظة عن طريق القمر الصناعي.

وأوضح المفتي الأسبق أن الله- سبحانه وتعالى- أقدر فقد علم الإنسان ما لم يعلم، وبالتالي فإن الروح ترى ما في القبر بكيفيات معينة مثل وصول الصورة من القاهرة إلى واشنطن ومن واشنطن إلى القاهرة على سبيل المثال.