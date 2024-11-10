ما حكم الصلاة في مساجد بها مقامات للأولياء والصالحين؟ أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال حول ما حكم الصلاة في مساجد بها مقامات للأولياء والصالحين؟

وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن الإشكال الذي حدث على الناس في هذه المسألة هو بسبب حديث كل شخص نظر إليه نظرته فقالوا حديث (لعن الله اليهود والنصارى، بلفظ اللَّعن اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

وأوضح أمين الفتوى، أن الناس الذين يذهبون لمساجد فيها المقامات يصلون لله وليس لصاحب المقام وهم يرون هذا المكان عشان في ولي صالح فيه بركة ونفحات وروحانيات وهذا يستشعره من يذهب واللي بيروح يستريح وما أشركت مع الله والانسان يسأل الله وليس الولي الصالح.

وأكد عثمان أن الصلاة في المسجد الذى فيه قبر ليست باطلة وهي صحيحة لان الانسان إذا ما دخل إنما يصلي لله.