فيديو| خطيبته ضربته بالقلم والشيخ أبوبكر يقدم له نصيحة شخصية.. هل يقبل اعتذارها؟

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، سؤالًا من شاب يقول في رسالته: «كنت خاطب بنت عمي، وكنا بنتخانق كتير، وحصل موقف بينا، ومدت إيديها وضربتني قلم، وبعدين جاية تعتذر بكل الطرق، هل ينفع أقبل اعتذارها؟ ولو قبلت هل لي ثواب عند ربنا؟»

وفي رده، خلال برنامجه «إني قريب»، على قناة «النهار»، اليوم الجمعة، قال أبوبكر إنه أولا من الناحية الدينية، فإن الإنسان الذي يقبل العذر ويسامح ويعفو له منزلة عليا عند الله سبحانه وتعالى، موضحا: “يوم القيامة سيقوم العافون عن الناس من قبورهم إلى الجنة مباشرة، دون وقوف لحساب أو نصب ميزان أو نشر لكتاب”.

وأضاف الداعية: «هذا الأمر من حيث الناحية الدينية، أما من ناحية العلاقات فعلى الناس كلها تقبل العذر، لكن أنا شخصيا أقبل عذرها وأعفو عنها وأسامحها، ولكن لا أرتبط بها».

ونصح «أبوبكر» الشاب في تلك الحالة قائلًا: «مينفعش ارتباط، لأن الاحترام قد سقط، ولأن اليد إذا امتدت مرة ستمتد عدة مرات، دي نصيحة شخصية، سامحها وأكرمها وافرح لها فهي بنت عمك، لكن ارتباط، لأ، لأن اللبن قد تعكر فيستحيل أن يشرب منه».

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