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بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"

08:01 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الجامع الأزهر

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كتب- محمد قادوس:

نظم الجامع الأزهر، حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، تحت عنوان "ما كان لله بقي"، وحاضرت فيه الدكتورة منى عاشور، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة.

استعرضت عاشور، مفهوم بقاء العمل وخلوده، مشيرة إلى أن النية الصالحة هي المحور الأساسي لذلك، مستشهدة بقول الصالحين: "ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل".

وفي سياق حديثها عن النية، استشهدت الواعظة بآيات من سورة البينة، موضحة أهمية العبادة الخالصة لله، وكيف أن الدين القيم هو الذي يوصل إلى جنات النعيم، مشيرة إلى فضل مجالس العلم، حيث يستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر، مستهدة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فضل الذكر في مجالس العلم.

وبلغة التحاور والإشارة مع ذوي الهمم، أجابت عاشور على عدة أسئلة من الحضور، بما في ذلك حكم العجز عن غسل الوجه، مسح الذراعين، كيفية الخشوع في الصلاة، وأهمية الانتظام على الصلاة. كما تناولت بعض القضايا الشخصية مثل كيفية التعامل مع العنف الأسري وحكم الحج لغير القادر.

الجامع الأزهر اللقاء الفقهي الأسبوعي لغة الإشارة للصم وضعاف السمع مجمع البحوث الإسلامية الدكتورة منى عاشور الانتظام على الصلاة
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