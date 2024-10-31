بالفيديو.. خالد الجندي: هذه الآية يفهمها معظم الناس خطأ

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يفسر بالخطأ الآية الكريمة في قوله تعالى: "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، لافتا إلى أنه يستخدمها الملحدين لتضليل الناس للخروج من الدين.

وضرب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، مثال يوضح به تفسيره للآية القرآنية قائلا: "ومن شاء فليكفر"، يعني كأنك رفضت تجيب كوباية ماية لأبوك، وأبوك يقولك مش عايز تجيب ما تجبش بمعنى أنك ستتعرض لعقوبات لا تتخيلها عاوز تجيب جيب مش عاوز أنت حر، مشددا على أن هذه الآية ليست دعوة للكفر والإلحاد.

وأضاف: " فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.. هذه ليست دعوة للإلحاد أو التخلي عن الدين، بل هي دعوة للتفكر في المسؤوليات المترتبة على خياراتنا".