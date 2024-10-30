هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. المفتي السابق يوضح

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟

أوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر.

وأضاف فضيلة المفتي السابق أنه لا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

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