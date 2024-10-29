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الإفتاء توضح حكم الصلاة في القطار المتحرك

10:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة في القطار المتحرك، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة.

وبينت اللجنة في نص فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن ذلك الرأي الشرعي يأتي قياسًا على جواز الصلاة على السفينة؛ حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

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دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة في القطار المتحرك لجنة الفتوى المذاهب الفقهية جواز الصلاة على السفينة
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