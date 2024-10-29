سائلة: عندى 15 سنة ومخطوبة والناس بتتكلم عن خطيبى وحش؟.. وأمين الفتوى يرد

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من متصلة تقول: "عمري 15 سنة ومخطوبة والناس بتتكلم عن خطيبى وحش ومش عارفة أعمل إيه؟

وقال أمين الفتوى، في رده الحاجة الأولى بتقول إن الناس يعني بتقول لها إنه ده لا يصلح أن يكون لك زوجًا، الكلام ده محتاج يتفصل يعني ليه؟ يعني عندها عقل وعندها نضج، وصلت لسن عدت الـ 15 بقت 18، ففي نضج في دماغها، ينبغي أنها اللي تقول لهم ليه، ما هو مش منطقي إن الناس تنفره وهي لسه صغيرة، وكذا قد يكون اللي بيقول لها الكلام ده عنده علل، عنده حكم شايف يكون، ما هو احنا بنقابل ناس مؤذية كتير برده في حياتنا.

وأضاف عبد السميع، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أول نصيحة الاستفسار وطلب التفاصيل من اللي بيقول لي فلان ما ينفعش زوج ليكي وليه.

وأما ثاني نصيحة تكون الاستخارة، الصحابة يقولون إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني بيقعد يحفظهم دعاء الاستخارة ويوريهم كيفية الاستخارة، صلي استخارة مع كل فريضة، صلي استخارة مع كل السنن اللي بتصلي، يعني مثلًا احنا بنصلي قبل الظهر أربع ركعات، نصليهم اثنين واثنين بنية السنة وبنية الاستخارة، بنصلي بعد الظهر أربع ركعات، اثنين واثنين، وبنية السنة والاستخارة، قبل العصر أربعة كذلك، يعني خلي كل السنن بتاعتك بنية السنة وبنية الاستخارة.

واستكمل: إيه فائدة الاستخارة مع كثرة صلاتك للاستخارة، ربنا-سبحانه وتعالى-هيشرح صدرك لشيء، هيوجه قلبك لشيء، هيأخذ بإيدك ويبصرك بما لا تعرفين، فلو ربنا-سبحانه وتعالى-رأى فيه الخير لك، هيجمع قلبك عليه، وهتمشي الأمور وهتكمل، لو ربنا-سبحانه وتعالى-لم يرَ فيه الخير لك، هينقلب قلبك منه، وهتتعب المسألة ومش هيتم الجواز، وأنا في كل الحالتين أكون راضيًا عن الله وراضيًا بقضاء الله سبحانه وتعالى.

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