إعلان

السيد عبد الباري: هذا ما يفعله الإيمان بالقلب والنفس والصدروالعزة

10:38 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الشيخ السيد عبد الباري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، أن الاعتقاد التام والإيمان بالله، هو المنجاة من صعوبات الحياة، لافتا إلى أن الشخص الذي لا يؤمن بالله سيجد نفسه محاصرًا بالأمواج المتلاطمة من الفتن، ولا يستطيع النجاة إلا من خلال الإيمان المطلق والتسليم.

وأضاف عبد الباري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": قول الله لسيدنا إبراهيم: "أسلم"، فقال إبراهيم: "أسلمت لرب العالمين"، مما يعني أن الإيمان يدفع الشخص للاقتداء في جميع أموره.

كما أوضح أن الإيمان يتيح للإنسان أن يعيش بسلام وراحة، لأن الشعار الذي يرفعه هو: "لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس بمختلف الألوان والأشكال لأسباب حكيمة، وأنه لا يريد بهم إلا الخير.

ولفت إلى أن الأمان الذي يشعر به الإنسان أثناء نومه، إذ يترك نفسه في رعاية الله، مؤكدا أن الله هو الذي يحفظنا حتى أثناء النوم، وأن آية الكرسي هي مثال على ذلك، فهي تذكرنا بأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم.

وأوضح أن الإيمان يساعد في تحقيق أربعة أمور مهمة: راحة القلب، طمأنينة النفس، انشراح الصدر، والعزة، مضيفا أن الإيمان يضمن أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مما يبعث على الاطمئنان.

وأنهى حديثه بالإشارة إلى أهمية التوكل على الله والثقة في قدره، مستشهدًا بكلمات سيدنا المرسي أبو العباس، الذي قال إن الله لا يخرج عبده إلى المواقف الصعبة إلا بعد أن يضمن له رزقه، مما يوجب على العبد أن يكون راضيًا بقضاء الله واثقًا في رحمته.

السيد عبد الباري علماء الأزهر الشريف الأزهر الشريف برنامج مع الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل حرام إني أحرم ابني من الميراث وأوصي بذلك؟.. أمين الفتوى ينصح

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)