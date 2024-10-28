هل هو بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة، وهل يدخل ذلك ضمن الأمور البديعة في الدين، أم جائز شرعًا.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مستحَبٌّ باتفاق الفقهاء إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة؛ فهو المعتمد في مذهب الحنابلة بعد الانتهاء من القنوت، وقال بجوازه بعض فقهاء الشافعية.

والدليل على ذلك وفق لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مَدَّ يديه في الدعاء لم يَردَّهُما حتى يَمْسَح بهما وجهه" أخرجه الترمذي في "الدعوات"، والحاكم في "المستدرك".

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