داعية بالأوقاف: هذا ما يفعله الشخص الأناني فى الأسرة والمجتمع

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أسامة الجندي، الداعية بالأوقاف، أن الشخص الأناني هو الذي يحب نفسه فقط، ويبتغي الخير لنفسه دون غيره، موضحا أن هذه الشخصية ترى في العالم من حولها شيئًا تابعًا لها، مما يجعلها تكره الخير للآخرين، وتستخدم كل ما لديها من أدوات وطاقات لمنع الخير عنهم.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأنانية قد تدفع الشخص إلى اتخاذ تصرفات غير متوقعة من أجل تحقيق مصلحته الشخصية، حتى لو كان ذلك يتطلب الكذب أو تشويه صورة الآخرين.

وأضاف الداعية بوزارة الاوقاف أن الأناني يرى نفسه الأهم، مما يجعله يشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات الأسرية والاجتماعية، لافتا إلى أن استمرارية الأنانية في نسيج الأسرة قد تؤدي إلى تفكك العلاقات، حيث لا يمكن لأي علاقة أن تدوم مع شخص يركز على نفسه فقط.

وشدد على أهمية إظهار قيمة الآخرين واحترام جهودهم، مشيرًا إلى أن الأنانية قد تمنع المحبة والمودة بين أفراد الأسرة.