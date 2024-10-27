ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة وتكرارها في كل ركعة؟.. الإفتاء توضح

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الصلاة وتكرارها في كل ركعة، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يجوز للمصلِّي التَّعوُّذ قبل الشروع في القراءة في الصلاة مطلقًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه كذلك يجوز له أن يقتصرَ على التَّعوُّذ في الركعة الأولى، أو يُكرر ذلك في كلِّ ركعةٍ، ولا حرج في أيٍّ من ذلك، فالأمر واسع.

واستشهدت لجنة الفتوى بما ورد في قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].

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