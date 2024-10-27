حكم التَّكبير أثناء قراءة القرآن من الضُّحى إلى آخِر سورة وصفته.. توضحه هيئة كبار العلماء

كـتب- علي شبل:

أوضحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حكم التَّكبير أثناء قراءة القرآن الكريم من سورة الضُّحى إلى آخِر سور القرآن وصفته.

أكدت هيئة كبار العلماء أنه يُستحبّ التَّكبير من الضُّحى إلى آخِر القُرآن، وهي قراءة المَكّيِّين.

وأشارت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحكمة من التَّكبير: التَّشبيه للقراءة بصوم رمضان؛ إذا أَكمل الصائمُ عِدّتَه يُكبّر، فكذا هنا يُكبّر القارئُ إذا أكمل عِدّة السورة؛ وذلك لما بين رمضان والقرآن من وَثاقة الرِّباط.

أما وصفة التكبير، فأوضحت هيئة كبار العلماء أن القارئ يقف بعد كل سورة وَقْفَةً، ويقول: الله أكبر، ولا يَصِلُ آخِرَ السورة بالتَّكبير، بل يَفصِل بينهما بسَكْتَة.

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