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بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد أداء الفريضة

07:32 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن حكم تغيير مكان صلاة النافلة بعد أداء الفريضة، وهل يدخل في الأمور الواجبة، أم من الأمور المستحبة شرعًا.

كان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية تلقى سؤالًا عبر برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، من شخص يقول: "هل يجب تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة؟".

وفي رده، يقول عثمان: "استحب بعض السلف تغيير مكان صلاة النافلة بعد الفريضة حتى يشهد له المكانان وتشهد عليه الأرض بأنه سجد عليّ هنا وهناك، واستحب بعض العلماء ذلك".

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الشيخ عويضة عثمان دار الافتاء المصرية صلاة النافلة صلاة النافلة بعد أداء الفريضة برنامج فتاوى الناس
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