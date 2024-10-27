متى تتبع المرأة الطُّهر من الدورة حتى تؤدي الصلوات المفروضة؟.. مجدي عاشور يوضح

كـتب- علي شبل:

تحت عنوان دقيقة فقهية، أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الوقت الذي تتأكد فيه المرأة من تمام الطهر من الدورة الشهرية حتى تبدأ في أداء العبادات والصلوات المفروضة.

تلقى عاشور سؤالًا من سيدة تقول: في أواخر نزول الدورة هل يجب عليَّ أن أتفقد وأتتبع الطُّهْر خاصة في الليل حتى أعرف هل طَهُرْتُ أو لا؟.. وفي رده، أوضح عاشور الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : لا شك أن المرأة تعرف عادتها، وطبيعة دم الحيض، ومتى يكون وقت إقبال هذا الدم، ومتى ينتهي، فإذا حان وقت انتهاء دم الحيض واقترب وقت الطهر، فإنها تتفقد نفسها، فإن ظهرت علامة الطُّهْر التي تعرفها من نفسها ، فقد طهرت، وإن لم ترَها فهي لا تزال حائضًا.

ثانيًا : الأمر في ذلك يسير، فقد قرر الفقهاء أن المرأة إذا اقترب وقت انتهاء دم الحيض فإنها تتفقد طُهْرَهَا قبل أن تنام بوقت قليل وقبيل الصلوات الخمس حتى لا تضيع عليها صلاة مفروضة.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن المرأة لا تكلِّف نفسها كلَّ وقت أن تنظر: هل طهرت أو لا ؟ إنما عليها أن تفعل ذلك قبيل النوم، وقبيل أوقات الصلوات الخمس، حتى تؤدي الفريضة التي عليها إذا تبين طُهْرُها ، وفي هذه الحالة تؤدي آخر فريضة مرت بها.

وختم أمين عام الفتوى أنه يُسْتَحَبُّ إنْ كانت الفريضة تُجمَع مع ما قبلها، أن تصليهما معًا، يعني لو طهرت وقت العصر تصلي الظهر والعصر جمع تأخير ، وكذا لو طهرت في العشاء فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ، وكل صلاة بعدد ركعاتها تامة.. والله أعلم.

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