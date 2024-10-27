لو فعلت هذه العبادة الطيبة بحق سيغفر الله لك ذنوبك كافة.. عالم أزهري يوضح

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إذا فعلت هذه العبادة الطيبة بحق سيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، موضحا أن الذنب تشمل الكبائر، والصغائر تشمل السيئات، ومن تُكفر هي الصغائر والذنوب تحتاج توبة، فكأنك إذا صليت خلف الإمام ووصلت لهذه المرحلة وقلت :"ربنا ولك الحمد" تمت توبتك وندمك، ويغفر لك حتى ما تقدم من ذنبك من كبائر.

وأضاف يسري جبر، خلال برنامج "اعرف نبيك" المذاع على قناة الناس الفضائية، أنه إذا غفر الله لك الكبائر فإن الصغائر من باب أولى، وهذا يدل على فضيلة الصلاة في حياة المؤمن، والأمر كله من محض الله، فهو يعامل أهل الإيمان بالفضل والكرم وأهل الخزيان بالعدل.

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