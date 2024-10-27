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الإفتاء توضح حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا

10:46 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب-محمد قادوس:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟

أجابت على ذلك لجنة الفتوى بالدار، قائله إن قضاء الصلوات المفروضة التي فاتت المسلم أمرٌ واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ أو بغير عذر، ويجب مع القضاء التوبة والاستغفار عن تأخير هذا الواجب عن وقته.

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: لا تكفي التوبة من قضاء هذه الصلوات، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء ما عليه من صلوات غير مقلع عن ذنبه.

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دار الإفتاء المصرية حكم قضاء الصلوات المتروكة
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