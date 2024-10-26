أستاذ بالأزهر: الزوج لازم يقول كلام طيب لزوجته لهذه الأسباب

كتب- محمد قادوس:

أشاد الدكتور أحمد نبوي استاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، بموضوع خطبة الجمعة القادمة، "قولوا للناس حسناً"، لافتا إلى أنها تأتي في سياق دعوة الإسلام للتعامل بأدب واحترام مع جميع الناس، وهذه أهمية الخطاب الذي يشمل كل الناس بلا استثناء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وأضاف نبوي، خلال حواره ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": عندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بقوله 'وقولوا للناس حسناً'، فهذا أمر يتجاوز الطوائف والفئات، إنه خطاب يشمل جميع الأجناس والألوان والأعمار، وهذا ما جسده النبي ﷺ في قوله إن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.

وأوضح الأستاذ بالأزهر: إن هذا الأمر ليس مجرد رفاهية أو سنة، بل هو واجب على كل مسلم، فمن يلتزم بهذا الأمر يثاب، ومن يخالفه يعاقب، فأن تقول للناس حسناً يعني أن تتحلى بالصدق، وأن يكون لسانك عفيفًا بعيدًا عن السب أو الشتم.

وأكد على أهمية الكلمات الطيبة في تعزيز العلاقات بين الأفراد، قائلاً: "عندما يقدم لك شخص معروفًا، يجب عليك أن ترد الجميل، كأن تقول له 'جزاك الله خيرًا'، فهذه الكلمات ليست فقط واجبًا بل تعزز من روح المحبة والتعاون بين الناس".

وتطرق إلى أهمية تحفيز الأفراد على استخدام الكلمات الطيبة داخل المنازل، مشيرًا إلى أن الزوجين يجب أن يتبادلا العبارات الجميلة تقديرًا لمجهودات بعضهم البعض، موضحا: "على الزوج أن يعبر عن امتنانه لزوجته عندما تعد له الطعام، حتى وإن كان هناك نقص، فالعبارة الطيبة تسهم في خلق جو من الألفة والمودة.